Star Wars: Battlefront 2 - Schaut den Ankündigungs-Trailer in voller Länge!

Mit diesem Trailer enthüllen DICE und Electronic Arts das kommende Star Wars Battlefront 2. Der Shooter wird im Gegensatz zum Vorgänger eine Singleplayer-Kampagne bieten und nahezu alle Episoden der Star Wars-Filme abdecken. Der Ankündigungs-Trailer zeigt erstmals Gameplay-Szenen aus dem Spiel.

Erster Trailer zu Star Wars Battlefront 2

Star Wars Battlefront 2 wird noch in diesem Jahr erscheinen. Ein genauer Release-Termin ist noch nicht bekannt, die Veröffentlichung sei jedoch für diesen Herbst geplant, kündigten EA und DICE an. Der Trailer wurde auf der Star Wars Celebration in Orlando (USA) präsentiert.

