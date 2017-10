Star Wars: Battlefront 2 - Einblicke in die Story der Kampagne

Mit Star Wars: Battlefront 2 wird erstmals eine eigens geschriebene Geschichte Einzug in das Battlefront-Universum halten. Dabei schlüpft ihr in die Rolle der Iden Versio, die nach dem Tod des Imperators die Führung des Inferno-Squads übernimmt und sich den Rebellen in den Weg stellt.

In einem neuen Trailer bekommen wir einen besseren Eindruck von der Geschichte und wie diese erzählerisch aufgebaut sein wird. Dabei wirken die Dialoge überraschend passend und versprechen - falls der Rest der Geschichte ähnlich abläuft - einige spannende Spielstunden - nicht nur für Fans des Star Wars-Universums.

Die Kampagne spielt nach den Geschehnissen von Episode VI: Die Rückkehr der Jedi-Ritter und Episode VII: Das Erwachen der Macht. Passend zum Spiel wurde in den USA auch noch ein Buch veröffentlicht, das die Vorgeschichte des gleichnamigen Inferno Squads erzählt.

Infos zu Star Wars: Battlefront 2

