Splatoon 2 - Das sind die kommenden Zusatzinhalte

Ihr habt Splatoon 2 bereits durch und der Shooter braucht eurer Meinung nach dringend einen frischen Anstrich? Kein Problem, Version 3.0 steht in den Startlöchern und liefert neue Waffen, Accessoires und das neue X-Ranking, das nöch höher als S ist. Zudem erscheint im Sommer mit Octo Expansion eine Erweiterung für Einzelspieler, in der ihr der Rolle eines Oktolings - ähnlich wie in Portal - eine Reihe Testkammern absolvieren müsst. Wenn ihr den Modus erfolgreich abschließt, könnt ihr fortan einen Oktoling als Avatar-Charakter in den restlichen Modi verwenden.