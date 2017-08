Splatoon 2 - Grafik-Vergleich zu Splatoon 1 im Video

Splatoon 2 erscheint in weniger als einer Woche und neben neuen Modi wird auch die Grafik des Nintendo-Shooters einen Unterschied zum Vorgänger machen. In diesem Grafik-Vergleich hat der YouTuber "NomComms" vorab einen Blick auf Splatoon 2 geworfen und die Szenen im Spiel mit denen aus Splatoon 1 verglichen.

Bei der Gegenüberstellung von Gameplay-Szenen von Splatoon 1 und Splatoon 2 fällt vor allem auf, dass die Texturen und die Belichtung deutlich klarer sind als beim älteren Vorgängertitel.

Auf der Nintendo Switch läuft Splatoon 2 durchgängig in 60 FPS und 1080p-Auflösung (im TV-Modus), außer in der Lobby, in der es nur 30 Bilder pro Sekunde sind.

Infos zu Splatoon 2

