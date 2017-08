Splatoon 2 - Drei kostenlose Zusatzinhalte im Anmarsch

Wie versprochen erscheint kostenloser Content zu Splatoon 2, drei neue Inhalte wurden von Producer Hisashi Nogami in einem Video vorgestellt. Mit "Manta Maria" erscheint am 26. August eine weitere Map, in der sich zwei Teams auf einem Segelschiff bekämpfen. Außerdem kommt eine neue Waffe, der Blubberwerfer. Mit dem Blubberwerfer schleudert ihr bis zu drei riesige Farbblasen, die zwar über einen großen Explosionsradius verfügen, aber mit genug Gegenbeschuss unschädlich gemacht werden können. Ab dem 3. September dürft ihr den Blubberwerfer in euer Arsenal aufnehmen. Zu guter Letzt erscheint bereits morgen eine neue Map für Salmon Run, die Siedlungsruine. Mit ihren engen Räumen zwingt sie die Spieler zu Teamwork, um die Gegnerhorden zurück zu schlagen.

Infos zu Splatoon 2

