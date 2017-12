Außerhalb Japans wurden erotische Elemente gestrichen, während innerhalb des Landes vor allem gewalttätige Inhalte entschärft wurden. In Deutschland kam es zur Entfernung des Hakenkreuz-Symbols in Wolfenstein 2 .

Der YouTube-Kanal „Censored Gaming“ hat ermittelt, in welcher Form Videospiele 2017 zensiert wurden. Dabei wird auf die regionalen Gesetze, Gepflogenheiten und kulturelle Unterschiede geachtet.

