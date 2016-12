Auf der gamescom 2016 hatte Ubisoft für die Spieler von South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe eine Weltneuheit: die Nosulus Rift. Sie brachte eine neue Dimension ins Satire-Rollenspiel von Ubisoft San Francisco und verteilte Gerüche in der Nase des Nutzers, sobald im Spiel etwas zu riechen war.

In South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe wird aber nur gefurzt. Das machte die gamescom 2016 für viele Fans zu einem ganz besonderen Geruchserlebnis. Die Reaktionen und Erfahrungen der Tester findet ihr in diesem Video.

Geruchs-Headset für South-Park-Spieler

Die Nosulus Rift gab es übrigens nur auf der gamescom in Köln. Sie wird es nicht in den Laden schaffen. So gibt es als Release-Termin auch nur das Veröffentlichungsdatum von South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe: den 06. Dezember 2016.

