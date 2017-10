South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - Ubisoft veröffentlicht offiziellen Launch-Trailer

Am heutigen Dienstag erscheint mit South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe der zweite Ableger der verrückten Rollenspiel-Reihe für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Passend dazu hat Ubisoft nun den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht, der noch einmal auf den Release aufmerksam machen soll.

"Aufgrund steigender Kriminalität in South Park sind die Strassen so gefährlich wie nie. Die Stadt braucht neue Helden! Eric Cartman ergreift die Gelegenheit, die Stadt zu retten und erschafft die beste Superheldengruppe, die es jemals gab: die Coon & Friends mit ihm als ihrem Anführer, dem Coon. Jeder Superheld hat seinen Ursprung und die Coon & Friends sind da keine Ausnahme.", so die offizielle Beschreibung seitens Ubisoft.

Infos zu South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe

