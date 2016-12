In Ubisofts Portfolio auf der gamescom 2016 gab es auch South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe zu sehen. Für alle, die es nicht nach Köln zur Messe geschafft haben, gibt es ein neues Video mit Gameplay aus dem vor Satire triefenden Rollenspiel. South Park: Die rektatkuläre Zerreißprobe erscheint am 6. Dezember 2016 für PlayStation 4, Xbox One und den PC.

Infos zu South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe