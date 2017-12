SoulCalibur VI - Reveal-Trailer: Nachfolger zum Kampfspiel-Franchise angekündigt

Allzu viele Informationen liegen noch nicht vor. Der Teaser-Trailer verrät jedoch, dass das Spiel für die PlayStation 4, Xbox One und Steam in 2018 erscheint. Damit wird die SoulCalibur-Reihe nun auch ihren Weg auf den PC finden.

Die Game Awards 2017 haben so manch Leckerbissen für die Gaming-Welt bereitgehalten. Unter anderem hat Bandai Namco Entertainment ein neues Kampfspiel angekündigt. Die Rede ist von einem Nachfolger zu einem sehr alten Franchise. Fortan werden sich die Spieler in SoulCalibur VI die virtuellen Köpfe einschlagen können.

