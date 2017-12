Soul Calibur 6 - 10 Minuten Gameplay von der PlayStation Experience

Vor mehr als fünf Jahren erschien der letzte Ableger von Soul Calibur. Nun ist es aber wieder so weit, Soul Calibur VI wurde während der Game Awards 2017 offiziell angekündigt. Es gab einen ersten Teaser-Trailer zum Beat'em-up zu sehen.

Während der PlayStation Experience kam es weiter zu einem Interview seitens Sony mit Motohiro Okubo von Bandai Namco, der über das Spiel spricht und ganz nebenbei satte 10 Minuten Gameplay-Material in petto hat. Okubo selbst spricht über die Veränderungen in den letzten fünf Jahren und was sich in der Zeit alles getan hat.

Bullet-Time-Momente und Grafik

So wird auch im nächsten Ableger im Vergleich zu den Tekken-Kampfspielen mehr Fokus auf die Waffen der einzelnen Charaktere und ihren Einsatz gelegt. Zudem gebe es einen neuen Bullet-Time-Kampfmoment, der dem Spiel ein cineastischen Stempel aufdrücken soll. Im Kern geht er noch auf die Grafik und die visuellen Effekte in Hinsicht auf die Lichter ein, die maßgeblich zu Optik beitragen sollen.

Der Titel erscheint 2018 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC. Laut Aussagen soll die Reihe mit dem Titel wieder zurück zu ihren Wurzeln finden.