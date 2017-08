Sonic Mania - Animiertes Intro in voller Länge veröffentlicht

Am Dienstag erscheint Sonic Mania als Download für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch, die PC-Version verspätet sich um zwei Wochen. SEGA hat im Vorfeld schon das Intro des Jump'n'Runs in voller Länge veröffentlicht. Ähnlich wie wie in Sonic the Hedgehog CD fürs Mega CD, gibt es auch in Sonic Mania ein kurzes Trickfilmchen mit Sonic und seinen Freunden zu sehen, in dem sie ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Die Designs der Charaktere im Intro stammen von Tyson Hesse, der auch schon offizielle Comics mit Sonic in der Hauptrolle illustrierte.

Infos zu Sonic Mania

