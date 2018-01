SNK HEROINES Tag Team Frenzy - EVO Japan Trailer zeigt Nakoruru

Vor knapp zwei Wochen wurde SNK HEROINES Tag Team Frenzy für Nintendo Switch und PlayStation 4 angekündigt, in dem Prügelspiel tragt ihr 2on2-Tag-Team-Fights mit den titelgebenden Heldinnen von SNK aus. Am Wochenende fand EVO Japan statt, der japanische Ableger eines der größten Fighting-Game-Turniere der Welt. Zum Event hat man auch einen neuen Trailer zu SNK HEROINES Tag Team Frenzy einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem Nakoruru aus der Samurai Shodown-Reihe zu sehen ist.

SNK HEROINES Tag Team Frenzy Prügelspiel für Switch und PS4 enthüllt

Prügelspiel mit Anime-Appeal

Das Roster umfasst damit bis jetzt sechs Charaktere, zusammen mit der Ankündigung wurden bereits Athena Asamiya, Kula Diamond, Leona Heidern, Mai Shiranui und Yuri Sakazaki gezeigt. Bis zum Release werden sicher noch weitere Enthüllungen folgen, Publisher NIS America plant außerdem eine Collector's Edition zu veröffentlichen. Im Sommer soll das Beat'em-Up für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen.