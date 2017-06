Sniper: Ghost Warrior 3 - Geiselbefreiung im Gameplay-Video

Wie wird in Sniper: Ghost Warrior 3 eine Geisel befreit? In diesem Gameplay-Video wird eine Mission gespielt, in der es um eine Geiselbefreiung geht.

Zunächst müssen die Spieler des Videospiel-Magazins "GameSpot" das Gelände beobachten und untersuchen. Sie erfahren dadurch, dass die Geisel in einem Außenposten festgehalten wird und machen sich auf den Weg, sie zu retten. Wie das Ganze in Sniper: Ghost Warrior 3 aussieht, zeigt das obige Gameplay-Video.

Mehr News und Videos zu Sniper: Ghost Warrior 3 findet ihr bei uns. Der Release-Termin ist für Ende April 2017 geplant.

Infos zu Sniper: Ghost Warrior 3

Siehe auch: ci games