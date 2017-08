SNES Mini - Die Retro-Konsole mit Nostalgie-Faktor

Auch für die heutige Ausgabe der PlayNation News haben wir im Vorhinein wie gewohnt die Köpfe zusammengesteckt, um euch über die wichtigsten Meldungen der vergangenen Woche auf den aktuellen Stand zu bringen.

Unter anderem sprechen wir deshalb über das SNES Mini, denn die neueste Retro-Konsole aus dem Hause Nintendo darf schon ab September diesen Jahres in eure heimischen vier Wände einziehen.

Weitere wichtige Meldungen

Außerdem in dieser Folge mit dabei: die Raids in Pokémon Go, eine Einigung im GTA 5-Modding-Konflikt und der Steam Summer Sale!

Infos zu SNES Mini

Siehe auch: angekündigt