SMITE - Neuer Skadi-Skin mit Doge-Meme

Entwickler Hi-Rez Studios hat einen neuen Trailer zur Third-Person-MOBA SMITE veröffentlicht. Darin wird ein neuer Skin für den Charakter Skadi enthüllt - und der sorgt innerhalb der Community für Gelächter.

Grund dafür war die Entscheidung, das schon längst veraltete Doge-Meme ins Spiel einzubauen. Alleine der Name des Skins, 'Such Cold', sorge laut zahlreicher Kommentare für Fremdschämen.

Im Spiel werden mit dem neuen Skin Doge-üblich kurze Wortkonstellationen wie 'such win', 'very wow' oder 'much victory' gespamt - selbstverständlich in der Schriftart Comic Sans.

Infos zu SMITE

