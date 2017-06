Die Sims aus dem Jahr 2000 wird für iOS und Android erscheinen. Das kündigten Electronic Arts und Maxis an. In diesem Trailer zeigen sie erste Gameplay-Szenen aus dem Spiel und bestätigen zugleich, dass der mobile Ableger des PC-Spiels In-Game-Käufe haben wird. Das Remake wird um einen Multiplayer-Modus erweitert und bietet alle erschienenen Addons an.

