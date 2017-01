Ab sofort gibt es in Die Sims 4 erstmals Kleinkinder, denn die hat Publisher EA mit einem neuen Gratis-Update hinzugefügt. Wir verraten euch in unseren heutigen Gaming-News alles zum kostenlosen Patch und was ihr mit den vielen Babys machen könnt.

Für mehr Informationen zu den Kleinkindern in Sims 4 empfehlen wir euch die folgende News:

Infos zu Die Sims 4

