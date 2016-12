Firaxis Games und 2K Games veröffentlichten nun ein Video, in dem sie den Spielern von Sid Meier's Civilization VI erklären, wie man im Spiel Glauben erzeugen kann, denn dieser ist die Grundlage, um eine Religion zu gründen. Doch wie überzeugt man die Ungläubigen? Hilfreich sind unter anderem sozialpolitische Maßnahmen und der Zugang zu Naturwundern, also keine Sorge: Wasser in Wein zu verwandeln ist erst einmal nicht gefragt.

Glauben ist wiederum die Voraussetzung, um eine Religion zu gründen, die verschiedene Vorteile mit sich bringt und der ganzen Bevölkerung zu Gute kommen können, wählt also mit Bedacht! Was das Team hinter dem Strategie-Titel sonst noch so für Tipps für euch hat, erfahrt ihr im Video.

