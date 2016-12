Wie war es eigentlich für Sean Bean, mit Sid Meier's Civilization VI an einem Videospiel mitzuwirken, statt wie gewohnt in einem Film aufzutreten?

Im aktuellen Behind the Scenes-Clip spricht der Schauspieler über die Vorteile des Voice Actings, aber auch über den erhöhten Druck, Emotionen nun allein akustisch transportieren zu müssen. Was der Mann mit der charismatischen Stimme sonst noch so zu sagen hatte? Seht selbst!

Wenn ihr zwar Sean Bean sympathisch findet, aber so gar keine Ahnung habt, wovon der Mann da eigentlich spricht, legen wir euch hiermit wärmstens unseren Test zum Strategiespiel ans Herz:

Infos zu Sid Meier's Civilization VI