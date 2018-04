Shenmue I & II - Bundle für PS4, Xbox One und Steam enthüllt

Jahre lang haben Fans nach einer HD Collection gebettelt, jetzt ist es endlich so weit. Am vergangenen Wochenende enthüllte SEGA Shenmue I & II für PlayStation 4, Xbox One und Steam, ein Bundle aus beiden Spielen wird noch dieses Jahr für die genannten Systeme erscheinen. Für das Re-Release hat man diverse technische und spielerische Anpassungen vorgenommen. So wird die Gameplay-Grafik in 16:9 dargestellt, Cutscenes scheinen weiterhin im 4:3-Format angezeigt zu werden. Außerdem werdet ihr zwischen englischer und japanischer Sprachausgabe sowie zwischen klassischer und moderner Steuerung wählen können. Sobald weitere Informationen zu Shenmue I & II bekannt sind, teilen wir euch dies natürlich mit. Yu Suzuki entwickelt derzeit übrigens Shenmue III für PlayStation 4 und PC.