Square Enix hat ein neues Video zu Shadow of the Tomb Raider veröffentlicht. Darin wird die Evolution von Lara Croft beleuchtet und wie sie versucht den Ruf ihres Vater wieder herzustellen.

Shadow of the Tomb Raider erscheint am 14. Sptember 2018 für PS4, Xbox One sowie PC.

Shadow of the Tomb Raider Alte Lara, neue Lara