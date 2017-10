Shadow of the Colossus - Release-Termin des PS4-Remakes bekannt

Shadow of the Colossus wird für die PlayStation 4 neu aufgesetzt. In diesem neuen Trailer gibt Sony Interactive Entertainment den Release-Termin für das Remake bekannt. Demnach erscheint Shadow of the Colossus am 06. Februar 2018 für die PS4-Konsole.

Ursprünglich kam das Action-Adventure am 14. Februar 2006 für die PlayStation 2 auf den deutschen Markt. Schließlich erschien am 30. September 2011 eine PS3-Fassung, die neue 3D-Effekte und eine höhere Auflösung unterstützte. Mit der PS4-Version kommen nun noch mehr grafische Feinheiten dazu.

Infos zu Shadow of the Colossus