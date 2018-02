Am heutigen Mittwoch, den 07. Februar erscheint die Neuauflage von Shadow of the Colossus für die PlayStation 4. Spielerisch bleibt alles beim Alten, während die Technik komplett überarbeitet worden ist. Passend dazu haben Sony und Bluepoint Games nun den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht.

Wir haben uns den Titel in zeitgemäßer Grafik bereits angeschaut und verraten euch in unserem Test, weshalb es sich dabei um das bisher beste Remake für die PS4 handelt.

Shadow of the Colossus Das beste Remake der PS4-Geschichte