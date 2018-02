Das Remake des PlayStation 2-Klassikers Shadow of the Colossus ist in der vergangenen Woche für die PlayStation 4 erschienen. Innerhalb des nun veröffentlichten Accolades-Trailers werden die positiven internationalen Pressestimmen bei entsprechenden Gameplay-Szenen zusammengefasst.

Auch wir haben uns die Neuauflage angeschaut und verraten euch in unserem Test, warum Shadow of the Colossus das beste Remake der PS4-Geschichte ist:

Shadow of the Colossus Das beste Remake der PS4-Geschichte