The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia - Offizieller Trailer zeigt Gameplay der Sünden und Ritter

The Seven Deadly Sins : Knights of Britannia erscheint im Laufe der Woche für die PlayStation 4. Den Anime gibt es nun auch in Form eines Videospiels. Dann dürfen sich die Spieler mit dem Anführer Meliodas und seinen Gefährten King, Ban und weiteren Freunden ins Abenteuer stürzen.

Der neue Trailer Sins & Knights gibt einen groben Ersteinblick, was euch im Titel erwarten wird. The Seven Deadly Sins : Knights of Britannia wird am 9. Februar 2018 veröffentlicht. Es stehen diverse Quests zur Verfügung, die sich an die Hauptstory des Animes entlanghangeln. Zudem gibt es über 100 Britannia-Original-Quests.

Die Collector's Edition zu The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia beinhaltet sogar eine Figur vom Anführer Meliodas und weitere Extras.

Hier The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia CE günstig kauen!