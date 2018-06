Serious Sam 4: Planet Badass - Erstes Gameplay-Video zeigt Spielszenen

Die Kollegen von Jeuxvideo haben Entwickler Croteam besucht und erste Spielszenen von Serious Sam 4: Planet Badass veröffentlicht. Bei den gezeigten Ausschnitten handelt es sich allerdings noch um eine Pre-Alpha, bei der sämtliche Grafikelemente aus Platzhaltern bestehen. Trotzdem bekommen wir einen ersten Eindruck von dem neuesten Ableger der erfolgreichen Shooter-Reihe.

Serious Sam 4: Planet Badass Massenschlachten mit mehr als 100.000 Gegnern gleichzeitig

Bis zu 100.000 Gegner gleichzeitig

Laut der Entwickler sollen in Serious Sam 4 bis zu 100.000 Gegner gleichzeitig auf dem Bildschirm dargestellt werden. Wie der Titel in der finalen Version ausschauen und vor allem spielen wird, werden wird aber wohl in nächster Zeit nicht erfahren. Einen konkreten Release-Termin gibt es bislang nämlich nicht.

Das entsprechende Video ist außerdem auf dem YouTube-Kanal Questrium hochgeladen worden.