Senran Kagura: Peach Beach Splash - Release-Termin für Europa und neuer Trailer veröffentlicht

Schon seit gut fünf Monaten ist bekannt, dass Senran Kagura: Peach Beach Splash auch im Westen erscheinen wird. Spätestens nachdem vor wenigen Wochen klar wurde, dass der Beach-Shooter keine Jugendfreigabe erhält, warten die Fans sehnsüchtig auf den eigentlichen Release-Termin.

Passend zur gamescom hat Marvelous dann endlich ein Datum genannt und noch einen Trailer veröffentlicht, um die Lust auf das Spiel weiter anzuheizen. So soll Senran Kagura: Peach Beach Splash am 22. September 2017 in Europa für die PlayStation 4 erscheinen.

Der Shooter mit den leicht bekleideten Ninja-Mädchen spielt dieses Mal am Strand, wo sie sich mit Wasserpistolen bewaffnet und einem Jetpack auf dem Rücken jagen, um möglichst viele Punkte für das eigene Team zu erzielen. Neben einem Single-Player-Modus werden die Schlachten auch in einem 5 vs. 5 Multiplayer Online-Modus möglich sein.

Infos zu Senran Kagura: Peach Beach Splash

Siehe auch: marvelous