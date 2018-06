Sekiro: Shadows Die Twice - Neues Spiel der Dark Souls-Macher mit Samurais angekündigt

Während der E3 2018 wurde ein Trailer zum neuen Actionspiel Sekiro: Shadows Die Twice vom Entwicklerstudio From Software gezeigt, der nicht nur einen groben Einblick in die Story und die Rahmenhandlung bereithält, sondern auch noch einen umfangreichen Ersteindruck zu den Kämpfen mit auf den Weg gibt.

Das Studio dürfte den einen oder anderen Spielern ein Begriff sein. Es sind nämlich die Dark Souls-Macher!

