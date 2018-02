Sea of Thieves - Skelettfestungen vorgestellt

Entwickler Rare hat die Skelettfestungen in Sea of Thieves vorgestellt. Diese sind in der Welt verteilt und können von Spielern belagert und letztendlich eingenommen werden.

Betritt der Spieler mitsamt seiner Crew den Bereich einer Festung, strömen Wellen an Skeletten entgegen und leisten Widerstand. Bei erfolgreichem Sieg gegen die Massen gibt es eine Belohnung.

Sea of Thieves erscheint am 20. März für PC und Xbox One

