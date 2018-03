Sea of Thieves - Konfrontation mit dem Kraken - so sieht der Kampf aus!

Der digitale Spielplatz Sea of Thieves wirft dich und deine Freunde in ein einzigartiges Piratenabenteuer. Bereits vor einiger Zeit berichteten wir über den Kraken, der schon zum Release Einzug ins Spiel fand. Nun hat ein YouTuber auf dem Kanal namens super 21314 die Konfrontation mit dem gigantischen Seebewohner festgehalten.

Oberhalb im Video seht ihr demnach, wie so eine Begegnung aussehen kann. Wie zu erwarten läuft die Konfrontation nicht ganz ohne Spannung und spielerischen Einsatz ab. Aber seht am besten selbst! An anderer Stelle beschweren sich die Spieler derzeit über zu wenig Inhalt und mangelnder Langzeitmotivation für einen Vollpreistitel. Alle Infos dazu in der folgenden Story:

Sea of Thieves Spieler beschweren sich über viel zu wenig Content