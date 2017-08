Sea of Thieves - Entwickler-Video geht auf Schiffswracks ein

In dem neusten Entwickler-Video zu Sea of Thieves sprechen Senior Software Engineer David Dempsey sowie Senior Designer Andrew Preston über die Schiffswracks, die überall in der Welt von Sea of Thieves darauf warten, von euch erkundet zu werden. Hier locken unter anderem wertvolle Schätze. Ihr solltet euch allerdings vor Gefahren wie gefährlichen Haien hüten, die euch liebend gerne verspeisen möchten.

"Erarbeite dir mit deinen Mitspielern ruhmreiche Erfolge und Belohnungen, indem du dich auf epische Seereisen begibst und legendäre Artefakte und verborgenen Schätze entdeckst. Sea of Thieves bietet eine unvergessliche Welt, die es zu entdecken gilt. Die vielen, geheimnisvollen Kreaturen lauern dabei nicht nur auf den Inseln, sondern auch unterhalb der Wasseroberfläche", heißt es von offizieller Seite zu "Sea of Thieves".

Sea of Thieves soll noch in diesem Jahr für die Xbox One und den PC beziehungsweise Windows 10 veröffentlicht werden.

Infos zu Sea of Thieves

