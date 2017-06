Sea of Thieves - Entwickler Rare über die große Spieltwelt des Piraten-Abenteuers

Das britische Entwicklerstudio Rare hat ein neue Video zu dem Piraten-Abenteuer Sea of Thieves veröffentlicht. Darin wird auf die Eigenheiten des Titels sowie die große und laut der Entwickler sehr abwechslungsreiche Spielwelt, die der Spieler erkunden kann, eingegangen.

"Erarbeite dir mit deinen Mitspielern ruhmreiche Erfolge und Belohnungen, indem du dich auf epische Seereisen begibst und legendäre Artefakte und verborgenen Schätze entdeckst. Sea of Thieves bietet eine unvergessliche Welt, die es zu entdecken gilt. Die vielen, geheimnisvollen Kreaturen lauern dabei nicht nur auf den Inseln, sondern auch unterhalb der Wasseroberfläche", so die offizielle Beschreibung von Sea of Thieves.

Bislang ist noch unklar, wann der Titel für PC und die Xbox One veröffentlicht wird.

Infos zu Sea of Thieves

Siehe auch: Alpha-Test