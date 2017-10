Rocket League - Mario Kart spielen: Diese Mod macht es möglich

Bei Rocket League handelt es sich um ein Rennspiel, in dem Fußball gespielt wird. Oder einem Fußball-Spiel, in dem mit Autos die Tore geschossen werden müssen. Wie man es auch sieht: In dem Titel von Entwickler Psyonix steckt so viel Potential, das immer wieder mit Mods ausgeschöpft wird.

Eines dieser Mods für Rocket League ist "Rocket Kart" und bringt Mario Kart samt 10 Multiplayer-Maps in die PC-Version. Noch ist die Modifikation nicht erschienen, soll aber dank einiger Spender bald über den Steam Workshop verfügbar sein.

Dieser Trailer stellt Rocket Kart erstmals genauer vor. Die Pisten sind bereits aus Mario Kart bekannt - auch Power-ups, um die Mitspieler zu ärgern oder sich selbst einen Vorteil zu verschaffen, sind mit dabei.

Infos zu Rocket League

