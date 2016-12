Wie wird Sonys PlayStation 4 Pro gegen den PC abschneiden können? Innerhalb eines Vergleichsvideos schauen sich die Technik-Experten von Digital Foundry die beiden entsprechenden Versionen von Rise of the Tomb Raider an. Dabei verwendete das Team bei der PC-Version die höchsten Einstellungen samt 4K-Auflösung.

Innerhalb des Videos wird deutlich, wie ähnlich sich die beiden Versionen sind. Interessant dürfte auch sein, wie sehr andere Titel von der PS4 Pro profitieren werden. Die PlayStation 4 Pro wird die bisher leistungsstärkste Konsole von Sony sein und bereits am 10. November 2016 zu einem Preis in Höhe von 399 erscheinen. Neben einer Auflösung von bis zu 4K wird die Konsole mit einem Terabyte Speicherplatz sowie mit moderner Hardware ausgestattet sein.

Infos zu Rise of the Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider - Neuer DLC Blutsbande im Trailer Entwickler Crystal Dynamics und Publisher Square Enix veröffentlichten nun einen ersten Trailer zu der neuesten Erweiterung von Rise of the Tomb Raider. Blutsbande heißt der DLC und gibt ...