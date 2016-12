Entwickler Crystal Dynamics und Publisher Square Enix veröffentlichten nun einen ersten Trailer zu der neuesten Erweiterung von Rise of the Tomb Raider. Blutsbande heißt der DLC und gibt Spielern erstmalig die Möglichkeit, das Croft-Anwesen in modernen Zeiten zu erkunden. Inhaltlich muss sich Lara hier dem Vermächtnis ihres Vaters gegenüber als würdig erweisen und zeigen, dass sie eine echte Croft ist. Aber auch die altbekannte Tomb Raider-Action wird dank dem Modus Laras Albtraum nicht zu kurz kommen, denn in diesem muss unsere liebste Grabräuberin ihr Zuhause gegen angreifende Zombies verteidigen. Einen exklusiven Vorteil bringt hierbei die PlayStation 4-Version des Titels, denn diese ist VR-kompatibel und ermöglicht es den Spielern, das Croft-Anwesen in der virtuellen Realität zu durchstreifen.

Blutsbande und Laras Albtraum sind nur zwei der zusätzlichen Inhalte, die das Entwicklerteam im Zuge der 20 Year Celebration der besonderen Version von Rise of the Tomb Raider hinzugefügt hat. Wie wir auf der gamescom 2016 erfahren durften, erwarten uns unter anderem auch noch neue Skins und ein Coop-Überlebensmodus. Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration erscheint am 11. Oktober 2016 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Alle Informationen zum Titel und allen zusätzlichen Inhalten findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite.

