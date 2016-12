Lara Croft ist meist als knallharte Einzelkämpferin bekannt, die sich durch eisernen Willen und viel Ausdauer am Leben hält. Der Koop-Modus von Rise of the Tomb Raider schickt euch in den nackten Überlebenskampf gegen die Wildnis. Euer einziges Ziel: Haltet euch gemeinsam mit eurem Kameraden am Leben.



In unserem fast zehnminütigen Gameplay-Video seht ihr, wie sich Lara und ihr Kamerad durch die eisige Kälte Sibiriens schlagen. Euer Hunger muss mit Nahrung gestillt werden, während ihr die gnadenlose Kälte mit einem Lagerfeuer zumindest für kurze Zeit vertreiben könnt. Unsere detaillierten Gedanken zum Koop-Modus könnt ihr in unserem brandneuen Artikel nachlesen.

Infos zu Rise of the Tomb Raider

