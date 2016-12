Dass bei Rise of the Tomb Raider auch nackte Angst entstehen kann, beweist unser brandneues Gameplay-Video, welches den Zombie-Mode des Titels näher unter die Lupe nimmt. Mit zwölf Schuss bewaffnet müsst ihr als Lara Croft durch ihr düsteres Anwesen schleichen und möglichst viele Zombies ausschalten und überleben - ganz klar, dass ihr mit der anfänglichen Ausstattung nicht weit kommen werdet.



In fast 18 Minuten präsentieren wir euch, wie dieser Überlebenskampf aussieht und was die Playstation 4 VR-Version von Rise of the Tomb Raider so hergibt. Unsere detaillierten Gedanken zum Spiel und den neuen Modi könnt ihr in unserem Artikel nachlesen, der unseren Ausflug zum 20 jährigen „Lara Croft“-Geburtstag umfasst.

Infos zu Rise of the Tomb Raider

