Resident Evil: Revelations - 1 und 2 erscheinen heute für die Nintendo Switch - Launch-Trailer

Passend dazu gibt es einen Launch-Trailer, der auf das Zombiegemetzel einstimmen soll. Die beiden Spiele werden in einem Bundle verkauft. Das Gute an der Switch-Version ist, dass alle DLCs enthalten sind und die Bewegungssteuerung sogar extra für die Joy-Cons angepasst wurde. Der HD-Rumble ist ebenfalls deutlich spürbar.

Die Mannen von Capcom feiern heute den Release von Resident Evil: Revelations und Resident Evil: Revelations 2 auf der Hybridkonsole Nintendo Switch. Der Release erfolgt zu gleichen Teilen in den Vereinigten Staaten und in Europa.

