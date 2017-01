Resident Evil: The Final Chapter - Legacy-Trailer zum Kinostart im Januar 2017

Das Kapitel der Filmreihe vom Horror-Franchise Resident Evil neigt sich dem Ende. Mit Resident Evil: The Final Chapter folgt nun der abschließende Kinofilm, der rund um die Saga von Alice (Milla Jovovich) noch einmal sämtliche Actiongeschütze auffahren wird.

Am 26. Januar 2017 ist es schließlich soweit und der Blockbuster läuft auch in den deutschen Kinos an. Der Produzent Jeremy Bolt - unter anderem auch bekannt durch Resident Evil 1 bis 5 - arbeitet beim abschließenden Kapitel mit Robert Kulzer, Martin Moszkowicz und Victor Hadida zusammen.

Alice kehrt in The Final Chapter wieder nach Racoon City zurück und der Hive wird ebenfalls eine essenzielle Rolle spielen. Außerdem sollen Zombies und Monster aus Resident Evil 7 vorkommen. Liebhaber der Filmreihe dürfte beim letzten Ableger voll auf ihre Kosten kommen.

Infos zu Resident Evil: The Final Chapter