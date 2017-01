Wer noch überlegt, ob er sich Resident Evil 7 zulegen sollte, sollte die heutige Ausgabe unserer Gaming-News nicht verpassen. Wir sagen euch, wie gut der Survival-Titel aus dem Hause Capcom bei der internationalen Fachpresse bisher ankommt und ob sich ein Kauf demnach lohnt.

Die Meinungen fallen bisher durchweg positiv aus und schwanken von den Wertungen der Kollegen von IGN (7,7/10), Game Informer (8,5/10) über PC Gamer, Polygon und Games Radar, die alle neun von zehn Punkten vergeben, bis hin zu den Kritikern von Destructoid, die dem Titel die Höchstpunktzahl zugestehen und in ihrer aktuellen Review von dem besten Horrorspiel der letzten Jahre sprechen.

Auch wir können es natürlich kaum erwarten, uns endlich eine Meinung zu bilden und haben unseren Redakteur Ben bereits im Studio eingesperrt, damit er euch möglichst zeitnah sein Fazit zu Resident Evil 7 präsentieren kann.

