Eine Neuerung für die Resident Evil-Reihe stellt die First-Person-Perspektive in RE7: Biohazard dar. Viele Fans waren zunächst irritiert und unsicher, ob es sich trotzdem noch wie ein echtes Resident Evil anfühlen würde. Jetzt nach der Demo sind die Meinungen immernoch gespalten.

Ein Modder hat nun in diese Küchen-Demo eine kopflose Third-Person-Perspektive eingebaut. Seht selbst, wie der schnieke kopflose Reiter, ähm Ethan, in dem Haus umher läuft.

Infos zu Resident Evil 7