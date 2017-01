Stellt euch das Haus der Familie Baker aus Resident Evil 7 in der Realität vor - würdet ihr es freiwillig erkunden wollen und verschiedene Rätsel lösen, um zu entkommen?

Capcom hat als ganz besondere Marketing-Aktion namens The Experience genau ein solches Horror-Haus in London in die Tat umgesetzt. Als Teilnehmer könnt ihr euch insgesamt 45 Minuten lang dem Schrecken und Horror von Resident Evil 7 aussetzen und in die Rolle eines Reporters schlüpfen, um das mysteriöse Anwesen zu erkunden und zu untersuchen.

Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings sind die Plätze begrenzt. Wer gerne teilnehmen möchte, der sollte am 20, 21, 22 oder 23. Januar um 11:30 Uhr Ortszeit an der folgenden Adresse stehen: 91 Brick Ln, London E1 6QL. Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein, um das Horror-Haus betreten zu dürfen. Alternativ wartet ihr einfach noch ein paar Tage, bis der Horror-Titel erscheint.

Resident Evil 7 erscheint am 24. Januar 2016 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One.

Infos zu Resident Evil 7