Resident Evil 7 - Baker-Haus in Die Sims 4 nachgestellt

Was haben Resident Evil 7 und Die Sims 4 gemeinsam? Was wie eine Scherzfrage klingt, hat seit kurzem durchaus seine Berechtigung, denn ein kreativer Kopf stellte das Baker-Haus aus dem Horrortitel jetzt in der familienfreundlichen Simulation nach. In der heutigen Ausgabe der Gaming-News sagen wir euch, was es mit dem Projekt auf sich hat und wie das Ganze am Ende aussah.

Der guten Kathrin, auch bekannt als "Sims-Manufaktur", gelang es mit viel Liebe zum Detail, das Grusel-Anwesen aus Resident Evil 7 ziemlich gut zu treffen - so gut tatsächlich, dass sich die Familie Baker so zu Hause fühlte, dass sie prompt einzog und in den veröffentlichten Screenshots der Vorlage alle Ehre macht.

So schlagen wir uns im Kampf ums Überleben

Apropos Resident Evil 7: Wir haben uns den Horrortitel bereits mit Lara Loft zusammen angesehen und mit Controller in der Hand und Panik in den Augen versucht zu überleben. Wie wir uns geschlagen haben, erfahrt ihr bei Talking Games:

Infos zu Resident Evil 7

