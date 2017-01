Resident Evil 7 - 17 Minuten Gameplay zeigen neue Areale des Anwesens

Der nächste große Titel der Resident Evil-Reihe steht vor der Tür. Mit Resident Evil 7 möchten die Entwickler einen gänzlich neuen Weg einschlagen und zurück zu den Horrorwurzeln kommen. Der First-Person-Horror kann zudem auch in der Virtual Reality erlebt werden.

Im siebzehnminütigen Gameplay-Video werden neue Teile des Baker-Anwesens und beispielsweise der bekannte Bösewicht gezeigt, der euch bereits in der Demo über den Weg gelaufen ist. Das Spiel wird am 24. Januar 2017 für den PC, die Xbox One und PS4 veröffentlicht.

Infos zu Resident Evil 7