Remothered - Tormented Fathers im Steam Greenlight-Trailer

Remothered: Tormented Fathers bittet derzeit auf Steam Greenlight um Unterstützung. Allein in den ersten 24 Stunden sammelte der psychologische Horrortitel mehr als 1375 Stimmen.

Das reicht allerdings noch nicht, um grünes Licht zu erhalten, aber vielleicht kann der kürzlich veröffentlichte Trailer zum Game ja noch ein paar Herzen erobern? Einen ersten Einblick in das, was Darril Arts und Stormind Games noch in diesem Jahr auf den Markt bringen wollen, bietet der Clip auf jeden Fall.

Infos zu Remothered