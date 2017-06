Im April 2017 gibt es viele neue Spiele und Games Releases - darunter jede Menge gute Spiele. Die Top 5 der Videospiele in diesem Monat präsentieren wir euch in diesem Video: Persona 5, Outlast 2, Little Nightmares und Mario Kart 8 Deluxe gehören dazu. Die besten Neuerscheinungen für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch in der Toplist auf PlayNationTV!

Mehr Top 5:

Infos zu Release-Vorschau

