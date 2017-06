Der Mai beliefert uns einmal mehr mit einer ganzen Menge frischer Spiele. Wir stürzen uns in postapoklayptische Steampunk-Welten, können nun auch unterwegs Blöcke aufeinander stapeln und müssen inmitten wütender Schneemassen um das Überleben unserer Kameraden kämpfen. Unsere sieben Top-Games erfahrt ihr in der heutigen Release-Vorschau!

Alle Spiele gibt es hier:

Hier gibt es weitere Top-Lists:

Der Monat November hat es wirklich in sich - unter anderem dürft ihr euch auf Fallout 4, Rise of the Tomb Raider, Call of Duty: Black Ops 3 und Need for Speed freuen. Lediglich eure ...