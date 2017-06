Ready or Not - Reveal-Trailer zum neuen SWAT-Taktik-Shooter

Der neue Taktik-Shooter, Ready or Not, aus dem Hause VOID Interactive verspricht ein hohes Maß an Realismus. Die Spieler dürfen sich auf das düstere Setting einer SWAT-Polizei-Simulation freuen.

Ob alleine, im Koop mit bis zu acht Spielern oder in kompetitiven Matches, das Gameplay soll sich von anderen Taktik-Shooter abheben und sein Augenmerk auf taktische Vielfalt, Strategie und Planung legen. Der Teaser-Trailer in der Unreal Engine 4 wirkt sehr vielversprechend.

Infos zu Ready or Not