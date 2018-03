Rainbow Six: Siege - So entstand Operation Chimera und Outbreak: Hinter den Kulissen

Bereits vor einiger Zeit hat Ubisoft Operation Chimera für Rainbow Six Siege angekündigt. Derweil gab es erste Einblicke und entsprechendes Gameplay von Lion und Finka zu sehen. Nun hat Ubisoft ein weiteres Video veröffentlicht, das die Entwicker bei der Arbeit zeigt. In "The Making of Operation Chimera and Outbreak" erfahren alle Interessenten etwas über die Hintergründe der neuen Inhalte.

Operation Chimera und Outbreak im März

Auch hier werden neben allgemeinen Informationen zu Chimera und Outbreak auch noch Details zu den Operatoren Lion und Finka verraten. Im Fokus steht hier deren korrekte Einordnung in die neue Operation.

Alle geduldigen Spieler müssen nicht mehr allzu lange auf den Release warten. Bereits am 6. März 2018 wird die neue Operation in Rainbow Six Siege veröffentlicht und zeitgleich das Outbreak-Event. Letzteres wird für vier Wochen zugänglich sein. Alle Infos dazu findet ihr in den nachfolgenden News:

Rainbow Six: Siege Waffen und Gadgets der Operatoren Finka und Lion im Detail

Rainbow Six: Siege Das sind die Gegner des Outbreak-Events